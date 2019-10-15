При обрушении пятиэтажки в Приморье пострадала девочка

При обрушении жилого многоквартирного дома в посёлке Новонежино в Приморском крае получила ушибы девочка. Об этом сообщил глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

— У девочки ушиб мягких тканей, жизни ничего не угрожает, её осмотрели врачи скорой помощи, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также рассказал, что всех одиноких пенсионеров, которые были эвакуированы после ЧП, разместили в пункте временного содержания, который был организован в местном клубе. Они обеспечены питанием и находятся под наблюдением врача.

Ранее Лайф сообщал, что в жилом доме в Приморье произошло частичное обрушение после взрыва, причиной которого, по предварительной версии, стал неисправный водонагреватель.