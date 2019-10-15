Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 66 человек

По последним данным, жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стало 66 человек. Об этом сообщает агентство NHK.

По данным журналистов, больше всего погибших было зафиксировано на северо-востоке страны в префектуре Фукусима. Кроме того, ещё как минимум 15 человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших по всей стране составляет 212 человек.

Стихия повредила более 10 тысяч домов, из которых 7506 были затоплены по второй этаж. Было полностью или частично разрушено около 900 домов. Многие реки вышли из берегов, повреждены объекты инфраструктуры, нарушено движение транспорта.

Ранее Лайф публиковал видеозапись момента падения пенсионерки из Японии с борта спасательного вертолёта при эвакуации из пострадавшего от тайфуна "Хагибис" района.

Японцев напугало фиолетовое небо перед разрушительным тайфуном