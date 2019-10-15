В России могут ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

Авторы законопроекта предполагают, что нововведения должны сделать расчёты более прозрачными.

В России может появиться единый платёжный документ (ЕПД) за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают "Известия".

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму летом этого года первым зампредом Комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. В новом документе будут прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы, управление, содержание и ремонт дома, а также за вывоз мусора.

Авторы инициативы предполагают, что изменения должны уменьшить риски хищения средств управляющими компаниями и сделать расчёты более прозрачными.

Ранее стало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ.