Конвой сирийской армии встретился с отступающими войсками США

Конвой сирийских военнослужащих встретил войска США на трассе между городами Манбидж и Кобани, сообщает агентство Ruptly.

На появившихся в Сети кадрах видно, как автомобили с флагами США и пикапы с сирийскими военными едут в противоположных направлениях. При этом военнослужащие никак не отреагировали на встречу.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США в значительной степени вывели свои войска из Сирии после победы над ИГИЛ*. При этом он отметил, что ему всё равно, кто встанет на защиту сирийских курдов.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству. США негативно относятся к военной инициативе Анкары, что повлекло за собой введение санкций.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.