Под Петербургом перевернулся микроавтобус с пассажирами, один человек погиб

В Курортном районе Санкт-Петербурга перевернулся микроавтобус с пассажирами, один из них погиб.
Как сообщает источник Лайфа, минивэн направлялся в сторону Выборга, всего в нём находилось девять человек, один из них погиб и ещё четверо госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ещё одно страшное ДТП произошло сегодня на трассе в Калужской области. Две машины столкнулись с цементовозом, в результате чего четыре человека погибли и ещё двое пострадали.
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