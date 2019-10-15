Под Петербургом перевернулся микроавтобус с пассажирами, один человек погиб

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Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петрбург | Питер Онлайн | СПб

В Курортном районе Санкт-Петербурга перевернулся микроавтобус с пассажирами, один из них погиб.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/spb_today?z=photo-68471405_457907900%2Fwall-68471405_12030560" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петрбург | Питер Онлайн | СПб</a></p>

Как сообщает источник Лайфа, минивэн направлялся в сторону Выборга, всего в нём находилось девять человек, один из них погиб и ещё четверо госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ещё одно страшное ДТП произошло сегодня на трассе в Калужской области. Две машины столкнулись с цементовозом, в результате чего четыре человека погибли и ещё двое пострадали.

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