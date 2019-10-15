Путина поприветствуют в Абу-Даби проекциями на небоскрёбах — видео

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На зданиях запустили изображения триколора, фотографию российского лидера и приветственную фразу.

В ОАЭ готовятся встретить президента РФ Владимира Путина: по пути движения кортежа в Абу-Даби вывесили не только флаги, но и запустили специальные проекции на небоскрёбах.

На кадрах видно, что на одной из высоток загорается триколор, который сменяют фотография российского лидера и приветственные слова.

Напомним, 15 октября у главы государства запланированы в ОАЭ переговоры с наследным принцем Абу-Даби. А накануне президент впервые за 12 лет приехал в Саудовскую Аравию, где встретился с королём Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

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