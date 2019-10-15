Украинец отбил жену у насильника и теперь может сесть на 8 лет

Мужчина прибежал на крики супруги и застал преступника на месте происшествия. Он нанёс ему несколько ударов ножом в область паха. 25-летнего насильника, истекающего кровью, доставили в районную больницу.

Неоднозначная история разворачивается в Харькове, где мужчина избил насильника своей жены, нанеся ему несколько ударов ножом в область паха. В тот вечер 27-летний украинец со своей женой и с компанией друзей отдыхали в кафе. В какой-то момент супруги повздорили, и женщина засобиралась домой одна. Она уже вышла из кафе, когда муж вдруг почувствовал неладное и решил броситься за ней вдогонку.

О том, что происходило дальше, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины.

— Практически у самого дома её догнал неизвестный и с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж пострадавшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанёс нападавшему несколько ударов ножом в область паха, — информируют в ведомстве.

25-летнего насильника, истекающего кровью, доставили в районную больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Мужа потерпевшей гражданки задержали сотрудники уголовного розыска, ему грозит до восьми лет тюремного заключения, в то время как насильник, в отношении которого также возбудили дело, может отправиться за решётку на пять лет.

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