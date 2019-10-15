Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем

Сирийские правительственные войска установили полный контроль над городом Манбидж и его окрестностями. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что американские военные покинули свои базы в районе населенного пункта Дадат, который расположен рядом с Манбиджем, и отправились в сторону границы Сирии и Ирака.

— Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции, — заключили в Минобороны РФ.