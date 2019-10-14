Армия Правительства Сирии вошла в Манбидж

Первые подразделения армии Правительства Сирии вошли 14 октября в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом информирует SANA.

Ранее сегодня сирийские войска завершили размещение в окрестностях Манбиджа в 85 километрах к северо-востоку от провинциального центра Алеппо. Бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), пропустили военнослужащих через свои посты.

По сведениям Al Mayadeen, в провинции Ракка правительственные войска подошли к военному аэродрому в городе Табка около Евфратской ГЭС. Данный объект будет возвращён под контроль сирийских военных. Далее из Эль-Мансуры и Табки силы переместятся в район Айн-Иса к северу от административного центра Ракка. В соседней провинции Хасеке военнослужащие направляются в Телль-Тамер.

Напомним, Турция 9 октября объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические. Турецким войскам уже удалось захватить три стратегически важных приграничных города. Коалиция СДС заявила о жертвах среди мирного населения.

Позднее стало известно, что курдская администрация достигла договорённости с Дамаском о размещении сирийской армии на своей территории для оказания помощи в отражении атаки Турции и протурецких группировок, после чего армия Сирии направилась в эти районы.