Ростуризм предостерёг вылетающих в Барселону россиян

Аэропорт #Барселона #Elprat прямо сейчас pic.twitter.com/gS0Zuvmn10— Yulia Belaya (@YoleBelaya) 14 октября 2019 г.
Ростуризм призвал путешественников из России учитывать информацию об акциях протеста в Барселоне при планировании поездок в этот регион. Сообщение размещено на сайте ведомства. В нём указано, что по меньшей мере до 18 октября в городе предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта из-за манифестаций сторонников независимости Каталонии.
— Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок в указанный регион, а также следить за официальной информацией на сайтах ведомств, — говорится в сообщении.
Thousands still at #ElPrat airport. pic.twitter.com/JOSr1WzEBb— Yanny (@YannyBruere) 14 октября 2019 г.
#SpainIsAFascistState Big demonstration in Barcelona airport, in support to the political prisoners. The airport is totally blocked. #SentenciaProces #ElPrat #SentenciaDelProces pic.twitter.com/sqTT0dPL2g— Xavier Sierra (@xsierrav) 14 октября 2019 г.
▶ Así han pasado la noche decenas de personas atrapadas en El Prat: las protestas contra la sentencia del 'procés' han provocado cancelaciones en decenas de vuelos https://t.co/7u8JskIawB pic.twitter.com/gShxkBGSI1— Antena3Noticias (@A3Noticias) 15 октября 2019 г.
Ситуация в Барселоне обострилась накануне, когда Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, они приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.
Сторонники независимости региона вышли на массовые акции протеста в центре Барселоны, полиция применила силу. Столкновения произошли и на территории барселонского аэропорта Эль-Прат, по меньшей мере 45 рейсов оттуда сегодня отменены.
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