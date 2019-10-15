Ростуризм предостерёг вылетающих в Барселону россиян

Столкновения между сторонниками независимости Каталонии и полицейскими серьёзно осложнили работу местной воздушной гавани Эль-Прат.

Ростуризм призвал путешественников из России учитывать информацию об акциях протеста в Барселоне при планировании поездок в этот регион. Сообщение размещено на сайте ведомства. В нём указано, что по меньшей мере до 18 октября в городе предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта из-за манифестаций сторонников независимости Каталонии.

— Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок в указанный регион, а также следить за официальной информацией на сайтах ведомств, — говорится в сообщении.

▶ Así han pasado la noche decenas de personas atrapadas en El Prat: las protestas contra la sentencia del 'procés' han provocado cancelaciones en decenas de vuelos https://t.co/7u8JskIawB pic.twitter.com/gShxkBGSI1 — Antena3Noticias (@A3Noticias) 15 октября 2019 г.

Ситуация в Барселоне обострилась накануне, когда Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, они приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Сторонники независимости региона вышли на массовые акции протеста в центре Барселоны, полиция применила силу. Столкновения произошли и на территории барселонского аэропорта Эль-Прат, по меньшей мере 45 рейсов оттуда сегодня отменены.