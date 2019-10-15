Оптимист из Минздрава назвал число секс-партнёров у россиянок до брака

По мнению представителя ведомства Олега Аполихина, обычно до свадьбы у современной женщины бывает максимум двое мужчин (но это не точно. — Прим. ред.).

Среднестатистическая российская женщина до вступления в брак имеет 1–2 половых партнёров, а мужчина — 6–8. По крайней мере в этом уверен главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, сообщает РИА " Новости " .

Он уточнил, что от "сексуального дебюта" и до свадьбы в среднем проходит более 10 лет.

— Если у женщин до брака в среднем 1–2 половых партнёра, то у мужчин — 6–8, — оптимистично заключил Аполихин.

Ранее тот же эксперт раскрыл, во сколько лет жители России начинают половую жизнь. По его данным, возраст сексуального дебюта заметно снизился и сейчас для девушки в среднем составляет 17–18 лет, а у молодых людей — 16–17 лет. При этом всего 7,1% сексуального дебюта сейчас случается в браке. Всё остальное — вне.

Между тем психологи выяснили, как первый секс влияет на длительность отношений пары. Отмечается, что чем лучше первая близость между партнёрами, тем выше вероятность, что отношения будут длительными и серьёзными.