Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета — видео

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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян обменялись подарками.

Российский лидер подарил наследному принцу белого кречета, тот же вручил главе государства макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.

Они поблагодарили друг друга за подарки и обменялись рукопожатиями.

Накануне глава государства был в Эр-Рияде, где подарил кречета королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдель-Азизу Аль Сауду. В ответ ему вручили картину с традиционным арабским орнаментом, который изображают на коврах.

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