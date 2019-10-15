Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета — видео

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян обменялись подарками.
Российский лидер подарил наследному принцу белого кречета, тот же вручил главе государства макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.
Они поблагодарили друг друга за подарки и обменялись рукопожатиями.
Накануне глава государства был в Эр-Рияде, где подарил кречета королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдель-Азизу Аль Сауду. В ответ ему вручили картину с традиционным арабским орнаментом, который изображают на коврах.
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