Не менее 74 человек пострадали в ходе акций протеста в Испании

По меньшей мере 74 человека пострадали в ходе акций протеста в разных городах испанской Каталонии. Об этом сообщает газета El Pais.

Spanish police in Catalonia are outnumbered now. When they arrive to the railways, protest is in the highways, when they leave to the highways people is in a square, when they arrive to the square Catalans are on the streets. #SpainlsAFascistState pic.twitter.com/NkwUnaE5e3 — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) October 15, 2019

Также сообщается о массовых беспорядках в ходе акций, для устранения которых полиции пришлось применить силу. На кадрах, которые транслировал телеканал 24 horas, видно, что молодые люди в масках бросают в правоохранителей различные предметы, в частности бутылки, банки и петарды. Манифестанты также пытались прорвать полицейское оцепление. Чтобы усмирить и оттеснить протестующих, полиции пришлось применить резиновые дубинки и небольшие снаряды.

Протестующие устраивают поджоги, разбивают витрины и пытаются соорудить баррикады. Сейчас пожарные бригады Барселоны брошены на тушение множества возгораний в городе. На данный момент сообщается всего о трёх задержанных.

#SpainIsAFascistState Police beating Catalans who did nothing. Look carefully: it’s pure hate. pic.twitter.com/WIa306fHOG — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) October 15, 2019

Митинги проходили в течение вторника, 15 октября, как в Барселоне, так и в других городах Испании. Там прошли манифестации у зданий представительств правительства страны. Около 40 тысяч участников акции настаивают на суверенитете Каталонии.

Манифесты в Испании проходят из-за вынесенного вердикта региональным политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости области в 2017 году. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас — ему дали 13 лет заключения под стражу за "мятеж и злоупотребление государственными средствами".