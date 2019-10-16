Не менее 74 человек пострадали в ходе акций протеста в Испании

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Фото © ТАСС/ЕРА / Toni Albir

По меньшей мере 74 человека пострадали в ходе акций протеста в разных городах испанской Каталонии. Об этом сообщает газета El Pais.

Также сообщается о массовых беспорядках в ходе акций, для устранения которых полиции пришлось применить силу. На кадрах, которые транслировал телеканал 24 horas, видно, что молодые люди в масках бросают в правоохранителей различные предметы, в частности бутылки, банки и петарды. Манифестанты также пытались прорвать полицейское оцепление. Чтобы усмирить и оттеснить протестующих, полиции пришлось применить резиновые дубинки и небольшие снаряды.

Протестующие устраивают поджоги, разбивают витрины и пытаются соорудить баррикады. Сейчас пожарные бригады Барселоны брошены на тушение множества возгораний в городе. На данный момент сообщается всего о трёх задержанных.

Митинги проходили в течение вторника, 15 октября, как в Барселоне, так и в других городах Испании. Там прошли манифестации у зданий представительств правительства страны. Около 40 тысяч участников акции настаивают на суверенитете Каталонии.

Манифесты в Испании проходят из-за вынесенного вердикта региональным политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости области в 2017 году. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас — ему дали 13 лет заключения под стражу за "мятеж и злоупотребление государственными средствами".

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