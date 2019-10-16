Эксперты рассказали, где продаётся самый дешёвый хлеб в России

Специалисты IT-компании "Эвотор" по заказу РИА "Новости" подсчитали стоимость хлеба в различных регионах России. Так, самый дешёвый хлеб продаётся в Нижнем Новгороде, а самый дорогой — в Санкт-Петербурге.

Больше всего за год с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года выросли цены на ржаной хлеб. Его средняя стоимость составила 36 рублей, что на 20% превышает цифру за тот же период прошлого года. В целом цена на это изделие колеблется от восьми до 198 рублей.

Самый дешёвый ржаной хлеб — в Нижнем Новгороде (21 рубль) и в Перми (23 рубля). Средняя цена отмечена в Самаре (37 рублей), а вот в Москве хлеб стоит значительно больше среднего — 50 рублей.

Для исследования использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в магазинах, пекарнях и заведениях общепита. Анализу подвергались магазины в крупных городах России.

Ценовая категория в пределах 190–200 рублей наблюдается в специализированных магазинах. Однако в отдельных торговых точках хлеб "ручной работы" могут предложить и по цене в 450 рублей, заключает "Эвотор".

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