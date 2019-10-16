Глава ФСБ: В России в 2019 году предотвратили 39 терактов

С начала года сотрудниками спецслужб было нейтрализовано 32 боевика и ликвидировано 49 террористических ячеек.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил о 39 предотвращённых терактах в России в 2019 году. Кроме того, было ликвидировано 49 террористических ячеек, которые планировали атаки в регионах нашей страны.

— В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализовано 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности, — заявил директор Федеральной службы безопасности, выступая на XVIII Международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

Бортников также добавил, что главари международных террористических организаций всё чаще пытаются покупать не только новые виды вооружения, но и средства геолокации и спутниковой связи. Кроме того, растёт угроза использования террористами технологий беспроводной связи.

— Назревает угроза использования бандитами при совершении терактов технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет, — пояснил директор ФСБ.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил о четырёх предотвращённых терактах, которые боевики планировали в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.