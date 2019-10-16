МВД: Каждое второе преступление против детей совершается в семье

Представители ведомства рассказали, что наблюдают за семьями, в которых были зафиксированы подобные инциденты.

В последние годы в России растёт число преступлений против детей, которые совершаются в семьях. Тревожной статистикой поделился начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУООП МВД России Станислав Колесник.

— Если в 2016 году каждое четвёртое преступление совершалось родителями, то в прошлом и 2017 годах уже каждое второе преступление совершается в семье на фоне роста общего количества совершённых преступлений в отношении детей, — приводит его слова ТАСС.

Ведомство наблюдает за такими семьями и проводит с ними индивидуальную работу.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали также резкий рост сексуальных преступлений в отношении детей.