Лайф публикует фото полицейских, подкинувших наркотики нижегородцу

Лайф публикует фото полицейских из Нижнего Новгорода, которые подбросили наркотики местному жителю, чтобы выбить из него показания.
Майор Евгений Соколов и лейтенант Алексей Иванов уже задержаны. Капитан Николай Костров, который непосредственно подкидывал запрещённое вещество, скрывается.
Инцидент произошёл в сентябре, когда четверо сотрудников полиции подкинули наркотики нижегородцу, чтобы выбить из него показания против друга. Главный участник "операции" капитан Костров до сих пор не объявлен в розыск, а четвёртый полицейский не установлен.
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