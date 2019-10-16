Лайф публикует фото полицейских, подкинувших наркотики нижегородцу

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Фото © LIFE

Сотрудники таким способом пытались выбить показания из мужчины. Двое из них уже задержаны, третий скрывается.

Лайф публикует фото полицейских из Нижнего Новгорода, которые подбросили наркотики местному жителю, чтобы выбить из него показания.

<p>Николай Костров, Алексей Иванов, Евгений Соколов. Фото © LIFE</p>

Майор Евгений Соколов и лейтенант Алексей Иванов уже задержаны. Капитан Николай Костров, который непосредственно подкидывал запрещённое вещество, скрывается.

Инцидент произошёл в сентябре, когда четверо сотрудников полиции подкинули наркотики нижегородцу, чтобы выбить из него показания против друга. Главный участник "операции" капитан Костров до сих пор не объявлен в розыск, а четвёртый полицейский не установлен.

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