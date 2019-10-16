Тимати стал отцом во второй раз

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына. Об этом сам рэпер сообщил в "Инстаграме".

— Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19, г. Москва, — подписал первые фото сына рэпер.

Решетова долго избегала любого упоминания о своём положении, игнорируя фанатские расследования и теории заговора. Однако в июне она подтвердила слухи о беременности.

У Тимати есть также дочь Алиса от модели Алёны Шишковой.

Тимати — российский рэп-исполнитель, прославившийся после четвёртого сезона "Фабрики звёзд" в составе группы "Банда". В 2006 году певец начал сольную карьеру и основал продюсерский центр Black Star Inc. Деятельность Тимати простирается далеко за пределами музыки: это и авторская линейка одежды, и сеть фастфуда, и съёмки в кино. Подробнее о биографии мистера Black Star читайте на сайте uznayvse.ru.