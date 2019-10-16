СМИ: Продолжение "Сватов" оказалось под угрозой срыва

Причиной для беспокойства послужили слухи о массовом уходе артистов из актёрского состава проекта.

Съёмки седьмого сезона сериала "Сваты" оказались под угрозой из-за массового ухода актёров из проекта. Об этом свидетельствуют сообщения, появившиеся в последнее время сразу в нескольких СМИ.

Шесть сезонов сериала, который имел большой коммерческий успех, успешно продюсировал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В 2017 году создатели ленты объявили о прекращении съёмок. В том же году Госкино Украины признало недействительными прокатные удостоверения всех сезонов сериала и запретило показ "Сватов" на территории страны. Однако позже решение пришлось отменить.

И хоть в 2019 году режиссёр сериала Андрей Яковлев объявил, что работа над картиной начнётся в конце года с нуля, зрители всё равно могут так и не дождаться продолжения проекта. А всё потому, что в течение последних дней в СМИ появились слухи, что по разным причинам сериал покидают актёры Анна Кошмал и Николай Добрынин.

Комментируя данные новости, актёр театра и кино Анатолий Васильев, ранее покинувший этот проект, заявил, что со временем в "Сватах" творческой свободы стало меньше, поэтому его не удивляет уход артистов.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что и Людмила Артемьева оставляет работу в "Сватах" и якобы уезжает в Германию на неопределённый срок. Однако агент актрисы эту информацию не подтверждает.

— Это чушь абсолютная, она живёт в Москве и играет каждый день в спектаклях. Это какая-то ерунда. Я даже не знаю, какая Германия. Достаточно открыть афишу и увидеть, что у неё бесконечные спектакли в Москве и Петербурге, она просто не может жить в другой стране, — цитирует агента актрисы Nation News.

Ранее в СМИ появилась информация, что Добрынин может покинуть сериал из-за постоянных насмешек над его персонажем. Его партнёр по съёмкам Фёдор Добронравов эту информацию не подтвердил. Он рассказал, что "Сваты-7" отсняты лишь наполовину.