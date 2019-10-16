Уволенная из-за фото 18+ учительница потребовала компенсацию в 1 млн

Экс-преподаватель надеется вновь заняться тренерской работой. Она отметила, что все родители учеников поддержали её.

Уволенная за откровенные фото двадцатилетней давности педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко рассказала Лайфу о компенсации, которую она потребовала от своего бывшего работодателя.

— Да, я потребовала миллион рублей. Но все эти деньги я брошу на возрождение заново Центра помощи птицам, где мы раньше с детьми лечили и выхаживали раненых пернатых. Это было уникальное место, живая легенда, — отметила учительница.

Она сообщила, что город жестоко уничтожил приют, а затем начал травлю против неё как последней защитницы Центра. Екатерина полагает, что именно администрация юношеского центра, где она раньше работала, вытащила на свет компрометирующие фотографии "как общественно оправданный повод для травли и коллективного судилища".

В прошлом месяце педагог подала в суд с требованием компенсации. Женщина заметила, что шансы на победу очень малы, но у неё очень мощная мотивация.

Кроме того, Конопенко надеется вновь заняться тренерской работой. Она рассказала, что все родители учеников встали на её сторону.

Напомним, Екатерина Конопенко была уволена в сентябре этого года после конфликта с администрацией детско-юношеского центра, возникшего из-за Центра помощи птицам, который женщина хотела отстоять. Тогда администрация клуба нашла в Сети старые эротические снимки преподавательницы, сделанные около 20 лет назад. После их обнародования началась травля.