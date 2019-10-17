В Мексике неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на полицейских

В Мексике неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на сотрудников Федеральной полиции в штате Гуанахуато в центральной части Мексики, сообщает газета El Universal.

Во время столкновения правоохранителям удалось ликвидировать четверых нападавших, при этом один из полицейских получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу, которую коллеги пострадавшего взяли под усиленную охрану. Личности участников нападения не разглашаются.

16 октября в Мексике было совершено нападение на военный патруль. В ходе инцидента погибло не менее 15 человек, ещё трое были ранены.

За минувший год в стране совершено рекордное число преступлений, в результате которых погибло более 20 тысяч человек. Волна насилия вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США.