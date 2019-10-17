Трамп призвал Эрдогана "не быть дураком"

Президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану письмо с призывом заключить мирный договор с курдами, при этом в очередной раз грозил уничтожить экономику Турции. Письмо американского лидера опубликовал телеканал CNN.

— Вы не хотите быть ответственны за убийство тысяч людей, а я не хочу быть ответственен за уничтожение турецкой экономики, — пишет Трамп.

Стоит отметить, что письмо датировано девятым октября и написано в весьма неформальном тоне. В частности, Трамп предлагает Эрдогану "хорошую сделку" за прекращение военных действий в Сирии.

— История скажет вам спасибо, если вы всё сделаете правильно и гуманно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жёстким парнем. Не будьте дураком, — пишет президент США.

Трамп уже говорил про то, что он "уничтожит экономику Турции", назначив против страны очень жёсткие санкции.