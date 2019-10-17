Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

Эксперты напомнили, что приобретать их следует в санкционированных местах, а не "с рук".

Орехи следует употреблять небольшими порциями, примерно по 35 граммов, один-два раза в неделю. При этом сочетать их с зерновыми (в выпечке, мюсли и прочем) не следует — таким образом они лишь усугубят аминокислотный дисбаланс в организме. Лучше всего сочетать орехи с молочными и кисломолочными продуктами. Такую памятку составили для потребителей специалисты Роспотребнадзора.

Орехи — важный источник калия, магния, кальция, фосфора, железа, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега 3. Но при этом они обладают повышенной жирностью (порядка 45–60%) и калорийностью.

В список самых полезных орехов, по данным Роспотребнадзора, вошли фундук, миндаль, фисташки, кешью, лесной, кедровый и грецкий орехи.

Имея низкий гипогликемический индекс, орехи стоит включать в свою диету больным сахарным диабетом. Некоторые исследования также указывают на то, что регулярное употребление в пищу орехов препятствует развитию коронарной недостаточности и образованию тромбов в крови.

Так, для сердечно-сосудистой системы наиболее благоприятны будут лесной орех и кешью. А миндаль, грецкий орех и арахис помогают улучшить память. При этом кедровые орешки положительно скажутся на женском здоровье: помогут избавиться от проблем с кожей, благотворно повлияют на общее состояние женского организма.

Эксперты также напомнили, что орехи следует покупать и хранить в герметичной упаковке. При этом приобретать их лучше всего не "с рук", а в местах санкционированной торговли.

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