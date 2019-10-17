В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

В Союзе дачников Подмосковья отметили, что каждый десятый садовод является злостным должником.

В России вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, призванные упростить процедуру взыскания долгов с дачников. Об этом сообщает "Российская газета".

Раньше садоводческим товариществам для взыскания долгов приходилось подавать иск в суд, отныне же достаточно будет обратиться к мировому судье, который выдаст заявителю приказ, после чего нужно будет направить его в банк, средства спишутся со счёта должника.

По словам исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Фёдора Мезенцева, каждый десятый дачник является злостным неплательщиком с суммой долга свыше 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о льготах для садоводов.