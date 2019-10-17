Названа опасность неправильно подобранного бюстгальтера: вплоть до онкологии

Эксперт посоветовал женщинам выбирать модели бюстгальтеров без косточек и грубых швов, желательно с широкими бретелями. Если косточки присутствуют, то они должны быть гибкими и мягкими.

Неправильно подобранный бюстгальтер может спровоцировать застой лимфы, нарушение кровотока и даже развитие онкологии. Об этом сообщил главный специалист по первичной медпомощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, бельё не должно причинять дискомфорт при носке. О неправильно подобранном бюстгальтере могут свидетельствовать покраснения и следы на теле. В числе симптомов давящего бюстгальтера врач назвал головные боли, боль в шее и груди.

— Если части бюстгальтера врезаются в тело, сдавливают мягкие ткани и кровеносные сосуды, то пострадать могут нервные волокна. Это может спровоцировать онемение кистей рук или снижение их чувствительности. Подмышечные впадины являются местом расположения нескольких лимфатических узлов. Их сдавливание приводит к застою лимфы, что провоцирует накопление здесь продуктов жизнедеятельности клеток. Это может спровоцировать аллергию, гипертонию и даже онкологические заболевания, — цитирует Тяжельникова агентство городских новостей "Москва".

При этом он отметил, что сдавливание в области грудной клетки и молочных желёз также неблагоприятно влияет на кровообращение, так как в организме нарушается кровоток и образуются застои крови. Такие явления негативно отражаются на состоянии стенок сосудов.

Рассказывая о том, как правильно подобрать бельё, эксперт посоветовал женщинам выбирать модели бюстгальтеров без косточек и грубых швов, желательно с широкими бретелями. Если косточки присутствуют, то они должны быть гибкими и мягкими. Модели бюстгальтеров с пуш-ап-эффектом и бюстгальтеры фасона балконет стоит надевать лишь для выхода, так как они могут нанести вред здоровью своей хозяйки.

По его словам, правильно подобранный бюстгальтер не должен поднимать грудь выше чем на 90 градусов по отношению к грудной клетке. Лучшими материалами, по его мнению, являются хлопок и шёлк. Кроме того, стоит выбирать бельё спокойных цветов, так как "яркие краски в тканях не всегда бывают качественными".

Специалист также порекомендовал выбирать более свободные модели бюстгальтеров женщинам с гипертонией.

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