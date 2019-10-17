ЦБ намерен блокировать счета до суда

Нынешняя система регулятора не устраивает, поскольку у банков и компаний есть возможность вывести свои активы заранее: в тот момент, когда у них отозвали лицензию или когда они проходят процедуру оздоровления.

Центральный банк России предложил создать новый правовой механизм, позволяющий блокировать счета и имущество граждан, контролирующих финансовые организации, до решения судов о взыскании убытков. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой представителя регулятора.

По его словам, ЦБ РФ предлагает выбрать между двумя вариантами блокировки — в судебном или в административном порядке. Причём во втором случае орган правительства будет действовать как налоговая инспекция.

Определять того, у кого будет блокироваться счёт, регулятор хочет самостоятельно. Однако в настоящее время неясны параметры, по которым банк будет выявлять реального собственника.

Ранее Лайф писал, что ЦБ обязал российские банки с 1 октября при выдаче кредитов физическим лицам вычислять показатель их предельной долговой нагрузки (ПНД).