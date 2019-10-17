Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с задержанием россиянки Богачёвой

Белорусский лидер призвал "не накручивать ситуацию" и заверил, что Минск как член Союзного государства защищает интересы российских граждан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые отреагировал на инцидент с задержанной в Минске россиянкой Анной Богачёвой, которая попала под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы. Белорусский лидер призвал "не накручивать ситуацию" и заверил, что Минск как член Союзного государства защищает интересы российских граждан.

— Тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Это все в мире знают, — приводит слова Лукашенко "Sputnik Беларусь".

К слову, речь о задержании россиянки зашла во время рабочей встречи Лукашенко с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, а продолжил беседу он уже с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым. Политик объяснил, что фамилия человека, который прибывает в Белоруссию, но "находится под вниманием" правоохранительных органов других стран, сразу в компьютере высвечивается красным шрифтом. В этом случае принимающей стороне нужно время, чтобы разобраться: возможно, иностранец находится в розыске за убийство или другие преступления, уточнил Лукашенко. Но после проверки информации о российской гражданке её отпустили и инцидент был исчерпан.

— Мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы. После этого разговора не было. Да, мы с вами по телефону разговаривали. Это ни от кого скрывать не будем, что не Лавров с Макеем и Путин со мной обсуждали эту проблему, а я вас (Мезенцева. — Прим. ред.) разыскивал в Беларуси, — добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Богачёву задержали в столице Белоруссии по делу о "вмешательстве" в выборы США. Женщина находится под действием американских санкций. Информацию о задержании Богачёвой подтвердили в МВД Беларуси. Но пресс-секретарь президента уточнила, что речь шла не о задержании, а о выяснении обстоятельств. Позже задержанная в Минске россиянка сообщила, что находится на свободе.