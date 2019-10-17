Опубликовано видео драки авиадебошира с полицейским в аэропорту Челябинска

В ходе потасовки разъярённый пассажир нанёс несколько ударов стражу порядка по голове. Ему грозит серьёзный срок.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего дебошира, который ударил сотрудника МВД в международном аэропорту Челябинска. Всё произошедшее попало на видео.

На кадрах видно, что агрессивно настроенный мужчина в ходе словесной перепалки внезапно набрасывается на сотрудника правоохранительных органов и наносит ему удары кулаками в лицо.

Напомним, что сам инцидент произошёл в аэропорту Челябинска 11 октября. В зале вылета внутренних авиалиний мужчина нарушил общественный порядок: курил и нецензурно выражался. Как выяснилось, авиакомпания не допустила жителя Еткульского района в самолёт.

Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту для составления административного протокола. Там мужчина и набросился на полицейского.

В отношении дебошира возбудили дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Недавно Лайф сообщал о похожем инциденте всё в той же авиагавани, когда нетрезвая пассажирка покусала полицейского. 31-летний уроженец Кургана и его 46-летняя спутница планировали отправиться на отдых в Анталью, но до вылета дело не дошло. Парочка крепко выпила, повздорила с сотрудниками аэропорта, а затем и с представителями авиакомпании Red Wings, из-за чего в перевозке ей было отказано. Такое положение дел категорически не устроило дебоширов, и они устроили потасовку.