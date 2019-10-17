В Париже нашли умную "слизь" без мозга, как из хоррора XX века

У одноклеточного нет рта и желудка, но это не мешает ему употреблять пищу и переваривать её.

В зоопарке Парижа показали загадочное одноклеточное существо группы слизевиков. Оно выглядит как гриб, но при этом ведёт себя как животное. Специалисты ещё не могут точно сказать, что это за организм, сообщает Reuters.

Paris zoo unveils the "blob", an organism with no brain but 720 sexes https://t.co/6cX15b0bIC pic.twitter.com/3TvRLv9fCJ — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 16 октября 2019 г.

Существу дали название blob — слизь. Такое имя оно получило в честь хоррора 1958 года The Blob, где инопланетная слизь захватывает целые города, поглощая всё, что попадается по пути.

У "слизи" нет рта, желудка и глаз, но это не мешает организму находить, употреблять и переваривать еду. У существа также нет конечностей, но оно может перемещаться со скоростью четыре сантиметра в час. И, несмотря на отсутствие мозга, "слизь" способна выбраться из лабиринта, а если "слить" двух представителей, то один сможет передать свои "знания" другому.

Кроме того, по словам учёных, у организма 720 полов. Он имеет способность самоисцеляться: если одноклеточное разрезать пополам, то буквально за две минуты оно полностью восстановится.

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