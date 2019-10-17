Зеленский подарил атлас подчинённому, перепутавшему Латвию с Литвой

Ошибку допустил специалист по работе в соцсетях. Помимо географического подарка он получил взыскание.

Эсэмэмщик, который ведёт аккаунт офиса Владимира Зеленского в соцсетях, получил в подарок атлас после того, как перепутал Латвию с Литвой. Об этом в четверг, 17 октября, написал в "Фейсбуке" помощник президента Украины Кирилл Тимошенко. Он также принёс свои извинения подписчикам за допущенную ошибку.

— Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок, — добавил Тимошенко.

Как уже сообщал Лайф, сотрудники Зеленского перепутали Литву и Латвию при публикации поста о поездке главы государства в Ригу. Через десять минут ошибка была исправлена, но пользователи успели всё заскринить.

Однако это не первый казус в работе сотрудников пресс-службы Зеленского. Так, в июле, например, они назвали Торонто столицей Канады.