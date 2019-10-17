Опубликовано видео пусков крылатых ракет с "Искандеров" на учениях "Гром-2019"

#Видео В рамках СКШУ #Гром2019 расчеты ОТРК #Искандер выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов #СКШУ #КрылатыеРакеты #ПускиРакет #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/11FMQ9JVoF— Минобороны России (@mod_russia) 17 октября 2019 г.
Появилось видео запуска крылатых ракет расчётами ОТРК "Искандер" в рамках учений "Гром-2019", за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин. Кадры опубликовало Минобороны РФ в своём твиттере.
Манёвры проходят с 15 по 17 октября.
Как уже сегодня сообщалось, на учениях "Гром-2019" состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. Все цели были поражены.
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