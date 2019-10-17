Опубликовано видео пусков крылатых ракет с "Искандеров" на учениях "Гром-2019"

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Появилось видео запуска крылатых ракет расчётами ОТРК "Искандер" в рамках учений "Гром-2019", за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин. Кадры опубликовало Минобороны РФ в своём твиттере.

Манёвры проходят с 15 по 17 октября.

Как уже сегодня сообщалось, на учениях "Гром-2019" состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. Все цели были поражены.

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