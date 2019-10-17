В России выросли цены на орехи

Стоимость орехов в России за год увеличилась почти на 9%, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата. В 2018 году килограмм орехов стоил 591 рубль, а в 2019-м — уже 644 рубля.

Самая высокая цена оказалась в Камчатском крае — 1601 рубль за килограмм, а самые доступные орехи — в Костромской области (275 рублей). В Москве средняя стоимость составила 1019 рублей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи. В список попали фундук, миндаль, фисташки, кешью, лесной, кедровый и грецкий орехи.