Минтруд подсчитал, сколько женщин работает в госструктурах

При этом в ведомстве вывели закономерность: чем выше должностной уровень, тем больше на нём мужчин.

Более 70 процентов рабочих мест в государственных структурах занимают женщины. При этом чем ниже должностной уровень, тем больше на нём представительниц прекрасного пола. Об этом заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, передаёт пресс-служба ведомства.

— Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих — женщины, — сказал он в ходе конференции "Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений".

При этом Вовченко добавил, что на высших должностях работают лишь 40 процентов женщин, на главных — 56 процентов, а на ведущих — 67 процентов. Таким образом, чем ниже должностной уровень, тем больше женщин там работает. В связи с этим Вовченко заявил о важности мотивации представительниц прекрасного пола при занятости в управленческой деятельности.

Ранее Лайф писал, что Министерство труда РФ исключило из перечня запрещённых для женщин производств около 300 профессий.