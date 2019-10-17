Питерский охранник, избитый менеджером Rammstein, госпитализирован с параличом

Охранника пристани на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге, которого ударил менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд, госпитализировали с частичным параличом. Об этом сообщает информационный портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Охранник, пенсионер МВД, утверждает, что после потасовки у него отнялась правая сторона: он не может пошевелить рукой и ногой. Кроме того, у него развился парез лицевого нерва с правой стороны.
— Сейчас мужчину обследуют медики (Мариинской больницы. — Прим. Лайфа) и проводят диагностику, — цитирует издание источника.
Напомним, инцидент произошёл 15 октября. Рейбанд вместе с компанией попытался пройти мимо турникета на пристани, сняв цепочки ограждения. Охранник сделал им замечание, после чего начался конфликт, который закончился потасовкой.
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