Питерский охранник, избитый менеджером Rammstein, госпитализирован с параличом

У пострадавшего онемела правая половина тела. Теперь он не может пошевелить ни рукой, ни ногой.

Охранника пристани на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге, которого ударил менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд, госпитализировали с частичным параличом. Об этом сообщает информационный портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Охранник, пенсионер МВД, утверждает, что после потасовки у него отнялась правая сторона: он не может пошевелить рукой и ногой. Кроме того, у него развился парез лицевого нерва с правой стороны.

— Сейчас мужчину обследуют медики (Мариинской больницы. — Прим. Лайфа) и проводят диагностику, — цитирует издание источника.

Напомним, инцидент произошёл 15 октября. Рейбанд вместе с компанией попытался пройти мимо турникета на пристани, сняв цепочки ограждения. Охранник сделал им замечание, после чего начался конфликт, который закончился потасовкой.