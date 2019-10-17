Учёные нашли самого быстрого муравья на планете

Среди всех насекомых серебряный муравей занял почётное третье место. Быстрее него оказались австралийский жук-скакун и калифорнийский клещ.

Учёные из Ульмского университета определили вид самых быстрых муравьёв на планете — это сахарский серебряный муравей (Cataglyphis bombycina). Работу немецких исследователей опубликовало издание Journal of Experimental Biology.

Представитель этого вида способен за секунду пробежать расстояние, превышающее его размер в 108 раз. Любопытным фактом учёные сочли то, что лапки самой большой особи этого насекомого могут достигать лишь семи миллиметров.

Из интересных особенностей специалисты также выделили манеру передвижения сахарского муравья, напоминающую лошадиный галоп. Из трёх пар лапок он использует только переднюю и за один "шаг" задерживается на поверхности лишь на семь миллисекунд.

— Такая манера, которая напоминает лошадиный галоп, позволяет ему как можно меньше контактировать с раскалённым песком, который в Сахаре может прогреваться до 70 градусов Цельсия, — объяснили эксперты.

Среди всех насекомых серебряный муравей занял почётное третье место. Быстрее него оказались австралийский жук-скакун и калифорнийский клещ. В исследовании сообщается, что встретить сахарского муравья можно в основном на территориях Северной Африки.

Изучить насекомое довольно сложно из-за того, что оно редко покидает свой дом и в общей сложности проводит на поверхности земли не больше 10 минут в день.

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