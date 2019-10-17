Нардеп Верховной рады "засветил" непристойную переписку на заседании

Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко попался на непристойной переписке во время заседания Верховной рады. Фото депутата со смартфоном появилось в соцсетях.

Остапенко вёл диалог интимного характера с человеком, записанным в его телефоне как Лёша Сильченко.

Собеседник сообщил Остапенко, что находится в Киеве. "Привет. На завтра", — ответил нардеп. "В костюме с бабочкой?" — написал его собеседник. Остапенко отметил: "Нет, в трусах". В то же время ему пришёл ответ: "Трахать себя не дам", а нардеп отреагировал на это словом "смешно".

Это уже не первый случай, когда депутаты во время заседаний заняты отнюдь не решением политических вопросов. С сентябре появились кадры, как парламентарий Рады переписывается со своими любовницами.