США объяснили отмену предоставления помощи Украине коррупцией в стране

Отказ помогать Украине в Белом доме объяснили высоким уровнем коррупции в стране и нежеланием Европы оказывать эту помощь. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности руководителя Аппарата Белого дома Мик Малвейни.

— Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они (украинские чиновники) их потратили либо [эти деньги. — Прим. Лайфа] осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им, — заявил Малвейни.

Он отметил, что, по его данным, европейские страны помогали Украине оружием, но не деньгами. Он также заявил, что Трамп давно упоминал о коррупции, связанной с сервером Национального комитета Демократической партии. При этом американская сторона не держит в тайне подробности скандала с отменой предоставления Украине материальной помощи.

Ранее на слушаниях Европарламента по Украине один из парламентариев заявил, что коррупция в Незалежной — плод деятельности России.