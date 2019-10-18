Минобороны рассекретило документы к 75-й годовщине освобождения Белграда

Были опубликован журналы боевых действий, политдонесения, наградные документы, газетные публикации, рисунки и другие свидетельства.

Министерство обороны России к 75-й годовщине освобождения Белграда от фашистских захватчиков рассекретило ряд документов, рассказывающих об этом событии. Они опубликованы на официальном сайте ведомства.

В ряд опубликованных бумаг вошли журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной армии, газетные публикации, рисунки, фотографии и даже письменные показания немецких военнопленных.

Белград был полностью освобождён от фашистов 20 октября 1944 года. Бои шли за каждую улицу и дом города. Немцы создали по нему целую сеть дотов и дзотов, сделали из домов укрепления.

В боях за освобождение столицы Югославии погибло около тысячи воинов Красной армии и почти три тысячи бойцов Народно-освободительной армии Югославии. Эти военные действия создали благоприятные условия для дальнейшей Будапештской операции.

Ранее Минобороны рассекретило документы к годовщине освобождения Латвии.