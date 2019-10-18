Новые пошлины США против Евросоюза вступили в силу

Новые американские пошлины на товары Евросоюза вступают в силу 18 октября. Так, пошлиной в размере 10% облагаются воздушные суда и в размере 25% — сельскохозяйственная и промышленная продукция. Таким образом ВТО ответила на иск США от 2004 года.

Президент США Дональд Трамп назвал такой результат победоносным. Американский лидер подчеркнул, что эта организация очень редко выносила решения в пользу интересов США, следовательно, не остаётся сомнений в правоте Штатов.

В начале октября сообщалось, что арбитр ВТО разрешил Вашингтону применить ответные меры к Евросоюзу на сумму 7,5 миллиарда долларов в год.