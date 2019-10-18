Серябкина рассказала о своём конфликте с Кридом во время съёмок клипа

То, что звёзды никогда не состояли в отношениях, подтвердил и Крид в интервью порталу Super.

Российская певица, экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о своих отношениях с певцом Егором Кридом во время съёмок клипа на песню "Если ты меня не любишь".

В интервью Ксении Собчак поп-дива пожаловалась на то, что Крид постоянно лез с непристойными идеями для сцен клипа. Ему непременно хотелось "отжахать" певицу в кадре — так он показывал свою крутость, поделилась Серябкина. Из-за этих предложений звёзды долго не могли договориться о сценарии клипа.

— Мы очень долго не могли договориться, как и что мы снимаем, потому что было много разных идей… Егор Крид, я считаю, это самой попсовый артист из всех, кто может быть, — сказала певица.

Она также рассказала, как Крид хотел изменить текст песни, написанный Максимом Фадеевым, чтобы в авторстве указывалось его имя. После съёмок клипа артисты не общались, хоть и ходило много слухов об их отношениях. По словам Серябкиной, "Егор хотел замутить" с ней, но ничего не вышло.

То, что звёзды никогда не состояли в отношениях, подтвердил и Крид в интервью порталу Super. Правда, всё происходившее он назвал "небольшим конфликтом", который был исчерпан уже к Премии Муз-ТВ, где певцы вместе выступали.

Ранее Лайф писал о том, что Серябкина рассказала о своих отношениях с Фадеевым и Оксимироном.