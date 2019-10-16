Серябкина, смутившись, раскрыла нюансы отношений с Фадеевым и Оксимироном

Личность и творчество экс-солистки "Серебра" вызывает немало вопросов. Что на самом деле связывает певицу с Фадеевым, почему она поссорилась с Темниковой и как относится к Оксимирону, попыталась выведать у девушки Ксения Собчак.

Ольга стала участницей ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" , где ответила на многие щекотливые вопросы. Сейчас девушка отправилась в сольное плавание, но всё ещё работает с лейблом Фадеева Malfa. И певица призналась, что доверяет продюсеру настолько, что даже не читала свой контракт. По словам Серябкиной, она насчёт песен с Максом сможет договориться.

Я никогда в жизни не читала свой контракт с Максом. <...> В моём случае я уверена, что никогда не прибегну к юристам. Если я однажды не захочу с ним работать, я ему просто скажу: "Макс, давай зафиналим наши рабочие отношения" Ольга Серябкина

Также Ольга, смутившись, отметила, что её не связывают с продюсером романтические отношения, несмотря на то что её экс-коллега Елена Темникова настаивала на обратном. Серябкина заявила, что очень трогательно и уважительно относится к Фадееву и в какой-то момент он даже заменил ей умершего отца.

В 19 лет у меня умер папа. Он был для меня лучшим другом. И у меня тогда было очень тяжёлое состояние. Они [с Фадеевым] разные люди, я их не сравниваю, но в какой-то момент случилась замена. Моё отношение к Максу трогательное, я его очень уважаю Ольга Серябкина

Ранее Ольга отмечала, что встречалась она с самой Темниковой, а не с Фадеевым. А теперь подтвердила Собчак, что у неё действительно были отношения с девушкой. При этом она указала, что была с Еленой очень близка, пока та не стала её "подъюзывать". Темникова хотела быть лидером в группе и ушла, когда Ольга начала её затмевать.

Я считаю, что у любви нет гендерных признаков. Если ты по-настоящему, искренне любишь, то неважно, кто этот человек Ольга Серябкина

Тем не менее личную жизнь Ольга тщательно старается оберегать. Ранее ей также приписывали роман с рэпером Оксимироном, и певица прокомментировала эти слухи. Ольга рассказала, что всё началось с троллинга и она первая взяла у исполнителя телефон. А потом шутка переросла в симпатию, которая так и не стала чем-то серьёзным.

Мы с Окси не встречались, но у нас была симпатия. Однако в какой-то момент перестали общаться. Ему нравилось то, что делала группа "Серебро", я ему тоже нравилась Ольга Серябкина

Экс-участница Serebro рассказала про тайный роман Серябкиной с Максимом Фадеевым