Экс-участница Serebro рассказала про тайный роман Серябкиной с Максимом Фадеевым

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Фото © Instagram/fadeevmaxim

Личная жизнь Ольги Серябкиной настолько же интересна фанатам, насколько она её скрывает. Её бывшая коллега по группе "Серебро" проговорилась о том, почему Ольга может темнить.

Елена Темникова стала новой героиней передачи Ирины Шихман "А поговорить", которая выходит на "Ютубе". Певица довольно откровенно рассказала о том, что происходило в группе "Серебро". Она покинула проект Фадеева, выплатив неустойку. А с Ольгой Серябкиной ей приходилось создавать видимость дружбы для публики, хотя их отношения испортились за три года до ухода Елены из коллектива.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/irinashikhman/" target="_blank">irinashikhman</a></p>

Темникова отметила, что одной из причин разлада внутри "Серебра" стали непрофессиональные отношения между коллегами. В частности, она намекнула на роман продюсера Максима Фадеева и солистки Ольги Серябкиной. Вокруг их связи было много лжи, которую приходилось скрывать тем, кто работал с парой.

Я считаю, что они взрослые люди, они вправе сами решать, если это любовь, разве это может быть плохо. Но из-за того, что это держалось в большой тайне, в секрете, потом через это начинались дедовщина и шантажи

Елена Темникова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fadeevmaxim/" target="_blank">fadeevmaxim</a></p>

Елена рассказала, что она не раз заставала продюсера и певицу вместе. Тем не менее они стремились не афишировать свою влюблённость. Ситуация осложнялась тем, что Максим Фадеев — глубоко семейный человек. С женой Натальей они познакомились ещё в молодости, у них есть взрослый сын Савва.

Мне стыдно, что я случайно захожу в комнату и что-то вижу, им стыдно от того, что они это скрывают как дети. Это враньё, они постоянно вынуждены придумывать какие-то отмазки <...>. И им неловко, и они ненавидят меня, которая увидела, застукала

Елена Темникова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank">serebro_official</a></p>

На данный момент Серябкина тоже покинула группу "Серебро" и выступает с сольным проектом Molly, придуманным вместе с Максимом Фадеевым.

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