Экс-участница Serebro рассказала про тайный роман Серябкиной с Максимом Фадеевым

Личная жизнь Ольги Серябкиной настолько же интересна фанатам, насколько она её скрывает. Её бывшая коллега по группе "Серебро" проговорилась о том, почему Ольга может темнить.

Елена Темникова стала новой героиней передачи Ирины Шихман "А поговорить", которая выходит на "Ютубе". Певица довольно откровенно рассказала о том, что происходило в группе "Серебро". Она покинула проект Фадеева, выплатив неустойку. А с Ольгой Серябкиной ей приходилось создавать видимость дружбы для публики, хотя их отношения испортились за три года до ухода Елены из коллектива.

Темникова отметила, что одной из причин разлада внутри "Серебра" стали непрофессиональные отношения между коллегами. В частности, она намекнула на роман продюсера Максима Фадеева и солистки Ольги Серябкиной. Вокруг их связи было много лжи, которую приходилось скрывать тем, кто работал с парой.

Я считаю, что они взрослые люди, они вправе сами решать, если это любовь, разве это может быть плохо. Но из-за того, что это держалось в большой тайне, в секрете, потом через это начинались дедовщина и шантажи Елена Темникова

Елена рассказала, что она не раз заставала продюсера и певицу вместе. Тем не менее они стремились не афишировать свою влюблённость. Ситуация осложнялась тем, что Максим Фадеев — глубоко семейный человек. С женой Натальей они познакомились ещё в молодости, у них есть взрослый сын Савва.

Мне стыдно, что я случайно захожу в комнату и что-то вижу, им стыдно от того, что они это скрывают как дети. Это враньё, они постоянно вынуждены придумывать какие-то отмазки <...>. И им неловко, и они ненавидят меня, которая увидела, застукала Елена Темникова

На данный момент Серябкина тоже покинула группу "Серебро" и выступает с сольным проектом Molly, придуманным вместе с Максимом Фадеевым.

Серябкина поделилась мечтами об отдыхе, выложив фото в прозрачном платье