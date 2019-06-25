Серябкина поделилась мечтами об отдыхе, выложив фото в прозрачном платье

Артистка не даёт расслабляться ни себе, ни фанатам. Экс-участница "Серебра" выложила очередные откровенные фото, решив порассуждать на тему отпуска. При этом для съёмок Ольга выбрала довольно необычный фон. Она позировала, сидя на полу у батареи. А в качестве наряда надела провокационное прозрачное платье поверх белья.
Девушка посетовала, что не может отправиться на отдых из-за загруженного графика и совсем не замечает лета. И рассказала поклонникам о мечтах расслабиться наконец на лоне природы.
У меня уже давно полный нон-стоп по работе, и я задумалась. Когда работаешь 24/7, то не замечаешь лета… причём всякий негатив легко словить. Типа духота… пробки в жару самая дикая штука. <...> Хочется вырваться куда-нибудь и релакснуть по полной
Ольга Серябкина
Фанаты обрадовались очередной фотосессии и стали делать девушке комплименты, рассказывая, как проходит их лето. Но среди них нашлись и те, кому не понравилась слишком откровенная поза певицы, которая открывает всё, что должно быть скрыто.
Если деньги есть — то время нет. Если время есть — то денег нет
kramovaaziza7375
Я балдею от твоей красоты
_offi_m
20 июня вместе с другими звёздами, среди которых были в том числе Ольга Бузова и Анна Седокова, Серябкина выступила на премии "Выпускник-2019" в Кремле.
Серябкина попыталась рассуждать о серьёзном, но откровенные фото всё испортили