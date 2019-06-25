Серябкина поделилась мечтами об отдыхе, выложив фото в прозрачном платье

У певицы сейчас во всех смыслах жаркая пора. Она выступала перед выпускниками в Москве и гастролирует с концертами по городам.

Артистка не даёт расслабляться ни себе, ни фанатам. Экс-участница "Серебра" выложила очередные откровенные фото, решив порассуждать на тему отпуска. При этом для съёмок Ольга выбрала довольно необычный фон. Она позировала, сидя на полу у батареи. А в качестве наряда надела провокационное прозрачное платье поверх белья.

Девушка посетовала, что не может отправиться на отдых из-за загруженного графика и совсем не замечает лета. И рассказала поклонникам о мечтах расслабиться наконец на лоне природы.

У меня уже давно полный нон-стоп по работе, и я задумалась. Когда работаешь 24/7, то не замечаешь лета… причём всякий негатив легко словить. Типа духота… пробки в жару самая дикая штука. <...> Хочется вырваться куда-нибудь и релакснуть по полной Ольга Серябкина

Фанаты обрадовались очередной фотосессии и стали делать девушке комплименты, рассказывая, как проходит их лето. Но среди них нашлись и те, кому не понравилась слишком откровенная поза певицы, которая открывает всё, что должно быть скрыто.

Если деньги есть — то время нет. Если время есть — то денег нет kramovaaziza7375

Я балдею от твоей красоты _offi_m

20 июня вместе с другими звёздами, среди которых были в том числе Ольга Бузова и Анна Седокова, Серябкина выступила на премии "Выпускник-2019" в Кремле.

Серябкина попыталась рассуждать о серьёзном, но откровенные фото всё испортили