Серябкина попыталась рассуждать о серьёзном, но откровенные фото всё испортили

Артистка снова выложила горячие снимки, но на этот раз — чтобы порассуждать о цензуре.

Экс-участница "Серебра" и автор сборника стихов "Тысяча "М" продолжает выкладывать снимки с пикантной фотосессии, которые становятся всё откровеннее. На них Ольга позирует в телесном прозрачном боди и с блёстками на лице, принимая провокационные позы.

Певица решила снабдить фото постом-рассуждением на тему цензуры. По словам девушки, она всегда творит под действием чувств, а внешняя цензура может помешать ей быть искренней в своём творчестве.

Выходит, что когда пишешь тексты, делаешь фотки, снимаешь видео, то нужно постоянно париться: "А точно ли то, что я делаю, будет уместно?" Для меня это очень сложно... Потому что я всегда опираюсь на чувства Ольга Серябкина

Мнения поклонников по этому поводу разделились. Кто-то писал, что цензура необходима для неокрепших умов. Некоторые пришли к выводу, что в творчестве не должно быть ограничений. Однако нашлись и те, кто честно признался, что пришёл сюда посмотреть снимки и не осилил "слишком много букв".

Похудела, что ли? Шикарная❤️ Только нудное описание под фото, будь собой, тебя за это и любят. Всё равно всё в меру byherfeet

После ухода из образованной продюсером Максом Фадеевым группы "Серебро" Серябкина отправилась в вольное плавание с сольным проектом MOLLY, в апреле у артистки вышел дебютный альбом "Касатка в небе".

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