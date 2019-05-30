Серябкина рассказала про страшный сон, выложив фото в откровенном белье

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Серябкина рассказала про страшный сон, выложив фото в откровенном белье

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Фото © Instagram/serebro_official

Экс-солистка группы "Серебро" продолжила объяснять поклонникам нюансы её недавно вышедшего клипа на песню "Не плачу". И снабдила пост провокационными снимками.

Девушка выложила в "Инстаграм" интригующие фото, где позировала у зеркала в одном белье. Загадочности певице, которая показала фигуру со всех сторон, придавали лишь солнечные очки.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

В посте Серябкина затронула тему вещих снов, которые вдохновили её на создание некоторых сцен в клипе. Девушка рассказала, что ей приснилось, как за ней бежит стая бойцовских псов, и намекнула на некое событие, которое случилось потом: "Опустим детали того, что произошло со мной после этого сна. Слава богу, всё позади". Кадры с собаками и были внесены в клип.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

В первой части видео герой видит из кабины фуры привязанных к обочине собак. В конце клипа они уже несутся по дороге, будто их кто-то отвязал. Это неслучайные кадры. "Отпустить собак" = "отпустить страхи". Они бегут в тот момент, когда свободна и я

Ольга Серябкина

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Однако поклонники не спешили присоединяться к обсуждению символизма в клипе и темы сновидений. Они отметили, что Ольга выложила слишком горячие снимки, чтобы обращать внимание на текст, и сравнили девушку с актрисой фильмов для взрослых.

Оль, ты выставляешь такие фото, что надо силу Таноса, чтобы опустить взгляд на текст

mr_shatrov

Попу как у Ким

ksapsai

Как порнозвезда почему-то

azimovaa

Инста Оли прям чётко подобрана для brazzers

all_for_soul_production

Серябкина устроила фотосессию в закрытом купальнике, но даже он ничего не скрыл

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