Во Франции предотвратили теракт, планировавшийся в стиле 11 сентября

Сотрудники французских правоохранительных органов арестовали мужчину по обвинению в попытке организовать теракт, похожий на тот, что был во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает France Info со ссылкой на главу французского МВД Кристофа Кастанера.

Как рассказал глава ведомства, задержанный "вдохновлялся 11 сентября" и для совершения атаки собирался угнать самолёт. Министр также отметил, что этот случай стал 60-м по счёту предотвращённым терактом в стране с 2013 года.

По данным источников издания в полиции, арестованный — 30-летний гражданин Франции, проживающий в столичном департаменте О-де-Сен.

В годовщину катастрофы Лайф публиковал фото врача, которые тот сделал, помогая пострадавшим в обрушенном здании.