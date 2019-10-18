Два человека госпитализированы в Сахалинской области после нападения медведя

Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Южно-Курильского района.

Сообщается, что о нападении стало известно в пятом часу утра 18 октября (около 21:00 мск 17 октября). ЧП произошло в нескольких километрах от ближайшего населённого пункта.

Отмечено, что один из пострадавших доставлен в медицинское учреждение в очень тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь борются медики. Второй мужчина доставлен с лёгкими травмами, его жизни ничего не угрожает.

Недавно исследователи сообщили, что нападения медведей участились по всему миру. Эксперты советуют не гулять по лесу в одиночку, не выгуливать собак в ареалах обитания хищников, отпугивать зверей громкими звуками, а в случае нападения пользоваться специальными газовыми баллончиками.