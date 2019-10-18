Горбачёв рассказал о самых опасных тенденциях в мировой политике

Экс-президент СССР также рассказал, что привык выражать своё мнение прямо, не скрывать его, поэтому он периодически пишет обращения мировым лидерам.

Бывший секретарь ЦК КПСС, а также первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что на сегодняшний день две самые опасные тенденции в мировой политике — это пренебрежение международным правом и милитаризация. Об этом бывший политик рассказал в интервью газете "Известия".

Он также подчеркнул, что все международные споры и конфликты должны решаться мирным путём, с помощью переговоров. Сегодняшняя же тенденция такова, что страны пытаются всё решить ультиматумами, военной интервенцией и вмешательством в политику друг друга. И всё это они делают в обход ООН.

Лидером в ведении такой игры Горбачёв назвал США. Именно эта страна, по словам бывшего политика, показывает другим дурной пример.

— Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может её начать Михаил Горбачёв

С другой стороны, экс-лидер СССР отметил, что вопрос обороны важен для любой страны. Но в современных условиях это превращается в культ силы, оружия и угроз.

— Пример Договора РСМД очень показателен. У нас на разных уровнях его любили критиковать, но вот президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор — важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны, — заявил Горбачёв.

Он также рассказал, что привык выражать своё мнение прямо, не скрывать его. Поэтому он периодически пишет обращения мировым лидерам, в частности Владимиру Путину и Эмманюэлю Макрону. Однако содержание писем Горбачёв не раскрыл. Но, подчеркивает он, в советчики к главам государств не навязывается.

Ранее Михаил Горбачёв призывал Россию и США к диалогу.