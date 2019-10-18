В Екатеринбурге кондуктор трамвая назвала ребёнка-инвалида "багажом"

Когда пассажирка оплатила проезд мелочью, кондуктор отпустила ироничное замечание. После этого между ними завязалась перепалка, а работница трамвая пригрозила потребовать плату за "багаж".

Кондуктор трамвая в Екатеринбурге назвала ребёнка-инвалида багажом. Об инциденте, возникшем при оплате проезда, рассказывает паблик [ТЕ] Типичный Екатеринбург.

Местная жительница сообщила, что 17 октября зашла в трамвай и заплатила за проезд мелочью, на что кондуктор ответила издёвкой. После этого между женщинами возникла перепалка, кондуктор заявила, что потребует плату "за багаж" — так она назвала ребёнка-инвалида в коляске. После этого кондуктор несколько раз оскорбила маму инвалида.

— Я отметила, что ребёнок сам ходить не может и без коляски мне не справиться. Ну а дальше было много всего. Наконец-то я узнала, почему мой ребёнок родился таким. Также услышала ещё много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов, — добавила она.

Жительница Екатеринбурга потребовала извинений от кондуктора и его руководства, добавив, что, по её мнению, такой человек "не может работать с людьми".

16 октября Лайф рассказывал про ещё один скандальный случай с кондуктором, но уже в Тамбове. Сотрудница заставила ребёнка просить деньги на проезд у пассажиров автобуса из-за того, что девочка не смогла оплатить проезд банковской картой, а наличных денег у неё не было.