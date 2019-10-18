ФСБ нагрянула с обысками в УВД по ЗАО Москвы

В УВД по Западному округу Москвы проходят обыски, которые проводят сотрудники ФСБ. Следственные действия связаны с задержаниями руководства ОМВД "Дорогомилово" из-за взятки. Об обысках сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД "Дорогомилово", — сообщили агентству.

Сегодня стало известно, что глава полиции района Дорогомилово задержан в Москве вместе с начальником угрозыска за взятку в 3,5 миллиона рублей. По предварительным данным, это первый транш, всего же сумма — 12 миллионов рублей.