ФСБ нагрянула с обысками в УВД по ЗАО Москвы

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Фото © УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

В УВД по Западному округу Москвы проходят обыски, которые проводят сотрудники ФСБ. Следственные действия связаны с задержаниями руководства ОМВД "Дорогомилово" из-за взятки. Об обысках сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД "Дорогомилово", — сообщили агентству.

Сегодня стало известно, что глава полиции района Дорогомилово задержан в Москве вместе с начальником угрозыска за взятку в 3,5 миллиона рублей. По предварительным данным, это первый транш, всего же сумма — 12 миллионов рублей.

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